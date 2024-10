Video | Muere Paul Di´Anno, exvocalista de Iron Maiden, a los 66 años

Paul Di´Anno, exvocalista de Iron Maiden, murió a los 66 años, informó un comunicado de su discografía y la propia banda británica este lunes 21 de octubre.

A través de un mensaje en la red social X, Iron Maiden le dedicó unas palabras a su primer vocalista, quien falleció este lunes en su hogar de Salisbury, en la ciudad de Wiltshire, Inglaterra.

A lo largo de los últimos años, Paul enfrentó múltiples problemas de salud, incluidas complicaciones tras una operación de rodilla, aunque en 2022 mostró signos de mejoría tras un tratamiento médico que le permitió regresar a los escenarios, pero su condición deterioró en los meses siguientes.

Former Iron Maiden singer Paul Di'Anno has passed away at the age of 66.



Here is Paul with Iron Maiden performing "Phantom of the Opera" in 1980.



