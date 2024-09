Hvaldimir, la ballena Belluga que fue señalada como espía rusa, fue encontrada muerta. El pasado sábado fue encontrada muerta, flotando cerca de la costa de Noruega.

Una ballena beluga sospechosa de ser un activo de inteligencia ruso fue encontrada muerta durante el fin de semana. El mamífero, conocido cariñosamente como “Hvaldimir”, tenía una edad estimada entre los 14 y 17 años.

“Era sociable, juguetón y aficionado a los humanos,” dijo el biólogo marino Sebastian Strand, quien dijo haber visto el cuerpo blanco del animal flotando inmóvil en la bahía de Risavika en Noruega el sábado por la tarde. “Es mucho más joven de lo que esperábamos,” dijo en una entrevista telefónica, señalando que las belugas suelen vivir más de 30 años.

Se desconoce la causa de la muerte de Hvaldimir. Los funcionarios portuarios transportaron su cuerpo a una instalación de enfriamiento después de haber sido encontrado, y está “sometiéndose a una autopsia en este momento”, escribió Olav Lekve, portavoz de la dirección de pesca de Noruega, en un correo electrónico el lunes. Los resultados estarán listos en varias semanas, dijo.

Hvaldimir, the beluga whale accused of being a Russian spy, has died according to officials in Norway. pic.twitter.com/lRljV3TqFW