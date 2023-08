Video | Motociclista expone a policía pidiendo mordida ‘Hablando de caballeros’

El 15 de agosto se difundió un un video en el que se puede ver el momento en el que un policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, pidió ‘mordida’ a un motociclista que había cometido una infracción para dejarlo continuar con su camino.

En el video se muestra que el motociclista pone una referencia respecto a la consecuencia de la infracción “Tenía prisa y por querer llegar más rápido me metí al carril del Mexibus, no lo hagan”, se puede observar que rebasó dos autos y se salió para seguir circulando entre los coches, y unos metros más adelante, un uniformado se le atravesó para detenerlo.

#VideoViral #ULTIMAHORA | Motociclista graba a un policía de la #CDMX pidiendo mordida pero ‘Hablando de caballeros’, después de querer multarlo por 2,200 pesos por una infracción vial. 🚨👇🏻 pic.twitter.com/YzeOAAccRR — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) August 16, 2023

¿Por qué vienes por el confinado, amigo?”, le preguntó el policía identificado en como M. Rivera Z., entonces el motociclista mintió: “me metí para sacar a unos coches. No venía, solo me metí y me salí”. El uniformado le pidió su licencia, él le dijo que la tenía en trámite y que no llevaba el documento que lo avalara.

Así que el agente le informa que su multa es de $2,200 pesos, así que, resignado, el de la moto le pide que le haga la infracción sin problemas, algo que no le cayó nada bien al agente lo cual responde, “¿Te hago la infracción y todo, todo, todo? ¿Ya ves cómo eres? Te estoy diciendo que si podemos hablar de caballeros, hermano. Yo por mi te presento al corralón y que te presenten la infracción, ni Tránsito te la va a levantar, ¿sabes quién te la levanta?, Policía Bancaría e Industrial, ¿sabes quiénes son esos señores?, son los de rojo, esos nada más llegan y ya quedaste”, continuó intentando causar miedo al motociclista.

“Podemos hablar de caballeros, te quiero dar una atención, ¿qué quieres para que te retires?” ‘No te quiero hacer perder tu tiempo, dijo el uniformado, así que el ciudadano le ofreció dinero, sacó su cartera y solo llevaba un billete de $200 y uno de $20 pesos ya que acababa de echar gasolina, y le dio el billete de $200.

Tras entregar la ‘mordida’ el policía se mostró más amigable: “ya no te metas en el confinando, amigo, y checa tu licencia, no la dejes pasar porque así se la aplicaron a otro compa y ya no se la dieron”.

En una publicación, la SSC informo: “con relación a este video, la SSC informa que, el policía implicado, que aparece en el video, ya fue identificado y suspendido de su cargo; la Dirección de Asuntos Internos realiza la investigación correspondiente”.

De acuerdo con la Gaceta Oficial de la CDMX, en la capital del país solo están facultados para levantar infracciones los elementos pertenecientes a la Subsecretaría de Control de Tránsito, los cuales llevan un uniforme verde fluorescente el cual tiene un código QR que envía a un sitio web en el que se verifica que ese elemento está autorizado.