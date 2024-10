Video | Milton recupera fuerza y vuelve a convertirse en huracán categoría 5

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos reportó este martes 08 de octubre que Milton recupera fuerza y vuelve a ser huracán categoría 5.

El fenómeno se intensifica en su camino a Florida en donde amenaza azotar la región de la bahía de Tampa el día de mañana miércoles 09 de octubre por la noche y dicho organismo pidió que los habitantes se prepararan, calificándolo de “extremadamente peligroso” y exhortó a evacuación.

4pm CDT Oct 8th Key Messages for #Hurricane #Milton which has become a Category 5 hurricane again:



Large area of destructive storm surge expected along portion of west-central coast of #Florida Peninsula. If you are in a Storm Surge Warning area, please evacuate if told by local… pic.twitter.com/JRNnFfKLu5