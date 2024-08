Video | Miley Cyrus se convierte en la Leyenda Disney más joven

La cantante y actriz Miley Cyrus hizo historia al ser reconocida como la Leyenda Disney más joven hasta la fecha, fue homenajeada durante la Ceremonia Leyendas Disney 2024 en el Honda Center en Anaheim, California.

En el evento se proyectó un emotivo video que recorrió la carrera de Cyrus desde sus primeros pasos como la adolescente doble vida de Hanna Montana hasta su consolidación como una estrella internacional y después la interpretación en escena de Lainey Wilson quien interpretó la canción que inmortalizó a la serie.

Después, Miley subió al escenario y entre lágrimas expresó que “no soy tan fuerte, voy a llorar. Las leyendas también sienten miedo, estoy asustada, pero lo hago y todos pueden hacerlo. Es legendario tener miedo y hacerlo”.

Con un emotivo discurso Cyrus expresó su sentimiento al ser reconocida como una figura tan importante en la historia de Disney y celebró su legado.

Miley de 31 años soltó las lágrimas al aceptar el honor en medio de una ovación de 12 mil personas, siendo una de las 14 artistas que fueron homenajeadas como Leyendas Disney este año.

Miley Cyrus full speech at Disney Legends



“I stand here still proud to have been Hannah Montana because she made Miley in so many ways” 🥹 pic.twitter.com/BFtwv2BeTQ