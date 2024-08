Video | México vence a Canadá en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas 2024

La Selección Mexicana venció 8-0 a Canadá este domingo 18 de agosto en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas 2024 con sede en Williamsport, Pensilvania, en los Estados Unidos,

Con esta victoria el equipo tamaulipeco sigue con vida en el certamen, ya que una derrota más dejaba fuera al combinado mexicano, puesto que si sumas dos derrotas quedas eliminado.

La novena azteca viene de ser derrotada por Venezuela con un marcador de 10-0, por lo que dicho duelo era esencial para seguir con aspiraciones.

Ahora, México espera su rival, el cual saldrá del duelo entre Cuba y China Taipei, el perdedor de este juego se enfrentará a los mexicanos, con fechas y horarios por confirmar.

Luis Longoria drives in two to put Mexico up 3-0! 🇲🇽🇲🇽🇲🇽 #LLWS pic.twitter.com/SsGJAXEZoE