México vence 2-1 a Estados Unidos este domingo 04 de agosto en la Final del Premundial Sub-20 del torneo juvenil de la Concacaf en el estadio del Club León.

En el primer tiempo, hubo poca actividad, la más peligrosa del cuadro mexicano fue una llegada que no dio buena dirección al arco rival y la primera parte terminó sin goles para ambas selecciones.

Para la segunda parte, fue Estado Unidos el encargado de abrir el marcador con un golazo de Nimfasha Berchimas al minuto 51 luego de sacar un zurdazo increíble desde fuera del área.

What a GOAL! 🤯🔥



Nimfasha Berchimas gives a 1-0 lead to the @usynt! 🇺🇸#U20Championship pic.twitter.com/Q2FNljlegD