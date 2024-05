Video | Manchester City se corona campeón de la Premier League por cuarta vez consecutiva

El Manchester City de Pep Guardiola consiguió este domingo 19 de mayo obtener el título de la Premier League al vencer 3-1 al West Ham United en la última jornada de la liga.

El City ha logrado cuatro títulos consecutivos en la Premier League y es un hito que nunca antes un equipo inglés había logrado.

Solo se había conseguido ganar la liga tres veces, equipos como el Arsenal, Manchester City, Liverpool y Huddersfield Town son los que habían logrado la hazaña, pero ninguno logró obtener la cuarta.

Cabe destacar que Pep Guardiola, técnico catalán, ha ganado la Premier League 6 veces de las 8 que la ha disputado desde que llegó en el verano de 2016, solo el Chelsea y el Liverpool han sido capaces de arrebatársela.

Los Citizens lograron su hazaña en parte debida que el Arsenal dejó escapar la chance de ganar la Premier tras empatar 1-1 con el Everton, equipo al que no logró quebrar.

MANCHESTER CITY WINS 4 IN A ROW, HISTORY HAS BEEN MADE pic.twitter.com/JOqCVuuFC6