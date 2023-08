Video | Los Temerarios anuncian su separación y su ultima gira ‘Hasta Siempre’.

El famoso grupo musical conocido por todo México como “Los Temerarios”, bajo la dirección de Adolfo Ángel Alba y Gustavo Ángel Alba, anunció su separación a través de un comunicado detallado y emotivo en sus redes sociales.

En el comunicado, los integrantes de la banda compartieron que llevarán a cabo una última gira en distintos países. Esta servirá como una despedida a los seguidores que han sido una parte esencial de su viaje musical, a quienes expresaron un sincero agradecimiento.

#VideoViral | #LosTemerarios anuncian su separación por medio de las redes sociales y con ella su última gira de despedida ‘Hasta Siempre’, después de sus 46 años de trayectoria.👇🏻 pic.twitter.com/H0gZfxLxFB — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) August 29, 2023

Las fechas originalmente programadas para septiembre y noviembre de 2023 se mantendrán intactas, seguidas de una serie de conciertos programados en México, Estados Unidos y países de Centro y Sudamérica durante el año 2024, según lo detallado en el comunicado.

La decisión de separarse musicalmente, compartida a través de un mensaje en redes sociales, se fundamenta en el cariño que ha unido a Adolfo y Gustavo Ángel desde su infancia y el amor que sienten por la vocación que han ejercido y compartido durante más de 40 años, sin dar más detalles específicos de la razón de la separación.

La agrupación expresó su gratitud a los medios de comunicación y a todas las personas que han sido parte integral de su proyecto a lo largo de los años.

“A los medios de comunicación, que nos han respaldado con respeto e integridad a lo largo de todos estos años. A los promotores y colaboradores que forman parte de este proyecto, cuya misión es difundir nuestra música en honor al amor, la magia y el Misterio que nos une y da significado a la vida”.

No obstante, Los Temerarios aseguró a sus seguidores que continuarán brindando lo mejor de sí en sus presentaciones, dejando así un legado sin fronteras y que ha cautivado a audiencias no solo en México, sino también en diversos países de Latinoamérica gracias a su particular estilo.