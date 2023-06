VIDEO | Los jugadores del Manchester City sorprenden a Elton John con una serenata emotiva en las festividades de la FA Cup

“This boy’s too young to be singin’ the blues”

entona Elton John en uno de sus grandes éxitos, “Goodbye Yellow Brick Road”.

Y el pasado sábado, el icónico cantante se encontró entonando junto al equipo celeste de Manchester al recibir una serenata por parte del Manchester City poco después de que el equipo conquistara la Copa de Inglaterra.

El equipo dirigido por Pep Guardiola venció a su feroz rival, el Manchester United, con un marcador de 2-1 en el estadio de Wembley, manteniendo vivas sus esperanzas de lograr el “triplete”. Posteriormente, los jugadores y el personal del equipo se encontraron con Elton John en el aeropuerto de Manchester, justo al lado de un avión.

“¡Miren con quién me encontré en el aeropuerto de Manchester!”, publicó John en Instagram, acompañando la foto en la que sostiene la Copa de la FA junto a algunos miembros del personal del Manchester City, entre ellos un sonriente Guardiola. “Enhorabuena por este increíble doblete. Crucemos los dedos por el triplete”.