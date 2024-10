Video | Lady Gaga lanzará su nuevo sencillo “Disease” y ya tiene fecha de estreno

Lady Gaga está lista para un nuevo lanzamiento musical con su nuevo sencillo titulado “Disease”, programado para el próximo viernes 25 de octubre.

Este sencillo marca el primer adelanto de su próximo proyecto tras la reciente publicación de su álbum sorpresa “Harlequin”, el cual dejó sorprendidos e intrigados a sus fans.

Aunque Gaga no ha hecho el anuncio oficial, la discografía Universal Music confirmó el lanzamiento a través de un sitio web emergente, en donde los seguidores ya pueden preguardar el sencillo en plataformas como Spotify o Apple Music.

Lady Gaga's new single "Disease" will be released this Friday, October 25. pic.twitter.com/VIpZQHEWAR