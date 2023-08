VIDEO | La memorable advertencia de Wendy Guevara a los delincuentes antes de su victoria en LCDLF

Después de un período de 10 semanas inmersa en la dinámica de “La Casa de los Famosos”, Wendy Guevara se alza con la victoria, conquistando tanto el corazón del público como un premio de cuatro millones de pesos. No obstante, antes de ingresar al programa, la influyente figura tomó precauciones al enviar un mensaje de advertencia a posibles delincuentes.

A pesar de sus dudas iniciales, Wendy Guevara, parte de “Las Perdidas”, culminó su participación en el reality con un resonante triunfo. Sin embargo, previo a este acontecimiento, durante una transmisión en vivo, la influencer abordó la posibilidad de llevarse el premio de cuatro millones de pesos.

Un video compartido en TikTok ha capturado la atención de los usuarios, en el cual Wendy Guevara, en tono jocoso, solicita a los posibles malhechores que, en caso de que resultara ganadora, eviten cualquier intento de asalto o secuestro.

“No quiero ser objetivo de un rapto por la supuesta ‘millonada’ que recibiré. ¿Cuál millonada? No, para nada… Solo quiero decirles a quienes se dedican al robo y actividades similares: ‘no intenten secuestrarme, porque créanme que no voy a valer tanto’. No voy a desembolsar un ‘ching…o’ rescate”, expresó con humor la influencer.

En el mismo video, Guevara disipa las especulaciones que sugieren que los participantes de “La Casa de los Famosos” accedieron al programa a cambio de un pago semanal por su confinamiento.

“Corren rumores de que ganaré 300 mil por semana, Kimberly, por favor. Ojalá, si pudiera, me quedaría durante un año, ¡incluso año y medio! Sería fantástico”, afirmó con entusiasmo la influencer.

La publicación generó reacciones diversas entre los internautas. Algunos señalaron con ironía que, a pesar de los cuatro millones de pesos ganados, la influencer tendría que enfrentar desafíos fiscales, y sugirieron que no le quedaría lo suficiente después de pagar impuestos.

En contraposición, muchos usuarios manifestaron su preocupación por la seguridad de Wendy, llamando a brindarle protección y apoyo en vista de su nueva situación.