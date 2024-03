Video | La impresionante actuación de Billie Eilish en los premios Oscar.

La cantante Billie Eilish está nominada al galardón a mejor canción original, la cantante llego a la alfombra roja de 22 años, arribó en un traje de dos piezas en blanco en negro.

La cantante presento la canción ‘What Was I Made For? en el teatro donde se esta llevando a cabo la premiación, este tema forma parte de la banda sonora de película de ‘Barbie‘.

Esta interpretación rápidamente se volvió tendencia por la manera tan espectacular de cantar de Billie y de los músicos, la canción empezo solo con la voz de la joven cantante y como iba avanzando se sumo toda una orquesta que hizo que el teatro les rindiera un homenaje de pie.

‘Barbie’ cuenta con dos nominaciones para mejor canción original, ‘What Was I Made For?’ y ‘I’m Just Ken’. Por su parte, también aspiran a la misma categoría ‘Wahzhazhe’, de ‘Los asesinos de la luna’, ‘The Fire Inside’, de ‘Flamin’ Hot: La historia de los Cheetos picantes’, y ‘It Never Went Away’, de ‘American Symphony’.