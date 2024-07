Video | Kamala Harris proclama su primer discurso como precandidata presidencial

Kamala Harris dio su primer discurso como precandidata presidencial este lunes 22 de julio presentándose como la líder que busca llevar a su país a un futuro más prometedor en contraste con la visión que ofrece Donald Trump.

“Trump quiere llevar al país hacia atrás, a un tiempo en que muchos… no tenían libertades y derechos plenos. Nosotros creemos en un futuro con más brillo que ofrece un lugar a todos los estadounidenses”, declaró ante personal de la campaña de Biden en Delaware quienes ahora trabajarán para ella.

Biden se comunicó por teléfono al evento, aún recuperándose de COVID para declarar que “estamos en esta lucha juntos, no me voy a ningún lugar”.

El actual presidente de EE. UU. agregó para Kamala la frase “te estoy observando, chava” y ella respondió “te quiero, Joe”. Además, prometió ofrecer un discurso en vivo ante la nación en los próximos días.

La expresidenta de la cámara baja del partido Demócrata, Nancy Pelosi, se sumó este lunes a la creciente lista de legisladores demócratas que han endosado a Harris.

A la vez, la campaña informó que en las últimas 24 horas recaudó 81 millones en contribuciones, una cifra récord en un solo día, resaltando que gran parte fue de miles de individuos incluyendo muchos que aportaron por primera vez.

What a great opening campaign speech by Kamala Harris.



She is really great at speaking. Definitely the best speaking candidate since Barack Obama.



I can’t wait until she debates Trump. pic.twitter.com/GdFPCqTN6b