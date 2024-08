Video | Justin Bieber y Hailey Baldwin dan la bienvenida a su primer hijo

Justin Bieber y su esposa Hailey Baldwin Bieber revelaron a través de redes sociales este viernes 23 de agosto la noticia de convertirse en padres con el feliz nacimiento de su bebé.

La pareja de famosos dieron a conocer el embarazo a principios del pasado mes de mayo y días antes del nacimiento compartieron a través de sus historias de Instagram una serie de tiernas imágenes del avanzado embarazo de Hailey.

justin bieber is now a father, this kid is NOW A FATHER 😭



BABY BIEBER pic.twitter.com/cidInyUrVb