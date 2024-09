Video | Jóvenes con mejores oportunidades de futuro: Esteban Villegas en segundo informe de Durango

“Algo muy bueno está sucediendo en Durango, estamos construyendo un enorme futuro para todos ustedes, para sus hijos, algo está sucediendo en Durango que todo el mundo nos está volteando a ver”, dijo Esteban Villegas Villarreal, en su segundo informe.

Confirmó que Durango es un promotor del desarrollo económico, proveedor de bienes y servicios y con gran potencial de inversión, como muestras de ello, en pleno evento se firmó un convenio con la empresa Fermaca Networks, que con su inversión sumaría un total de 100 mil millones de pesos para la entidad y se convertirá en la empresa número 32 en lo que va de 2024.

Villegas Villarreal, destacó que con la llegada de las nuevas empresas, los jóvenes duranguenses tendrán mejores oportunidades, no tendrán que salir fuera en busca de empleo, y podrán quedarse en su hogar. Aprovechó para presentar a los 50 jóvenes seleccionados por la Empresa Drotium para ir a capacitarse a España y así lograr que Durango se convierta en el epicentro de la Inteligencia Artificial.

Cabe mencionar que previo al arranque del Informe, se dio una muestra de lo que se puede lograr en Durango, pues fue presentado el robot prototipo de seguridad realizado con tecnología que no existe en Latinoamérica, Singapur es pionero en su desarrollo, “¡Hello Durango! Welcome to the future”, fueron las palabras que expresó el Robot.

Otro de los compromisos realizados durante la presentación del Segundo Informe fue el realizado con los adultos mayores de 65 años, quienes a partir del mes de octubre recibirán su medicamento gratuito, para que el recurso federal que reciben, lo usen en ellos, “así es como trabaja este gobierno, transformando vidas y cambiando historias”.