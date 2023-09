Las redes sociales se han agitado con la difusión de un video que muestra a un grupo de jóvenes intentando evadir el pago en un estacionamiento, que parece ser el de Plaza Satélite. La escena fue compartida en la plataforma TikTok, y ya ha acumulado más de un millón y medio de reproducciones.

En el video, se observa a una pareja de jóvenes, un hombre y una mujer, dentro de su automóvil, esperando a que el vehículo delantero ingrese su boleto, lo que permitiría que la barrera de acceso se elevara, posibilitando su escape sin pagar.

Sin embargo, la ejecución del plan no fue tan exitosa como esperaban. El conductor no pudo maniobrar hábilmente y terminó colisionando con la barrera de acceso, diseñada para evitar que los vehículos salgan sin abonar la tarifa correspondiente. A pesar del obstáculo, los jóvenes no se dieron por vencidos y continuaron su intento de huida.

La situación dio un giro inesperado cuando un miembro del personal de seguridad, que se encontraba en el lugar, intervino rápidamente. Este empleado lanzó un objeto metálico frente al vehículo, bloqueando su camino y evitando que los jóvenes se marcharan sin abonar la tarifa requerida en la máquina de la barrera de acceso.

Además de intentar escapar sin realizar el pago correspondiente y colisionar con la barrera, en el video se puede escuchar a uno de los jóvenes intentando persuadir al personal de seguridad ofreciendo dinero a cambio de su liberación. Sin embargo, al parecer, su solicitud fue rechazada.

“¡No encuentro mi boleto! ¡No encuentro mi boleto! Déjame darte 100 pesos y me voy, amigo”, se escucha decir a uno de los jóvenes en el video de TikTok. Este episodio subraya la importancia de respetar las normas de estacionamiento y la responsabilidad al volante.