Video | Joven mujer agrede a doctora del Hospital Regional de Apatzingán 

ºLa muchacha llegó al sanatorio en estado de ebriedad tras sufrir una caída, indicó estar embarazada y exigía le aplicarán una inyección abortiva

Apatzingán, Michoacán, 27 de octubre de 2024.- Durante las últimas horas se ha viralizado un video grabado al interior del Hospital Regional de Apatzingán, en el que una mujer joven agrede a una doctora y a su asistente, al tiempo que la madre de la muchacha amenaza al personal del nosocomio mientras graba la situación.

Al consultar con las autoridades se pudo establecer que cerca de las 21:00 horas del domingo anterior, arribó en estado de ebriedad al área de urgencias Sarahí V., acompañada por su mamá, indicando que la paciente está embarazada y que había tropezado con unas escobas en su domicilio.

Al comenzar a revisar a la susodicha, está exigió al personal médico que se le aplicara una inyección abortiva, a lo que la doctora se negó, momento en que la paciente comenzó a agredirla físicamente, por lo que intervino una asistente, a quien la enfurecida joven sujeto del cabello para golpearla.

De inmediato elementos de la Policía Auxiliar se aproximaron para tratar de calmar a la agresora y salvaguardar la integridad del personal médico, a lo que la mamá de Anahí comenzó a grabar, gritando “horita van a ver hijos de su perra madre, por no atender bien a la gente como son, perros, no me le estén pegando a mi hija, todos aquí van a salir… con una embrazada con riesgo de perder a su hijo”.

Los hechos fueron alertados a la Policía Municipal, momento en que las agresivas mujeres se retiraron para evitar ser aseguradas por los uniformados. Por lo que el área jurídica del nosocomio valora las acciones legales que habrán de proceder.

#Video |🚨Se ha viralizado un video grabado al interior del Hospital Regional de Apatzingán, en el que una mujer joven agrede a una doctora y a su asistente, al tiempo que la madre de la muchacha amenaza al personal del nosocomio mientras graba la situación pic.twitter.com/pYfKkb0DOh — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) October 27, 2024

RED 113 MICHOACÁN/Redacción