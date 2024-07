Video | Joe Biden se pronuncia ante el presunto atentado contra Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha realizado una intervención pública para pronunciarse ante el presunto atentado ocurrido a Donald Trump este sábado 12 de julio en un mitin político en Pensilvania.

Biden se encontraba en misa cuando se registró el ataque contra Trump y al salir de la Iglesia en Rehoboth Beach, Delaware se le cuestionó si le habían informado sobre lo ocurrido y contestó con un tajante “No”.

Después, la Casa Blanca emitió una declaración diciendo que Biden había recibido información de lo ocurrido y se programó una intervención pública.

“No hay lugar en Estados Unidos para este tipo de violencia. Es enfermizo. Es enfermizo. Es una de las razones por las que tenemos que unir este país. No podemos consentir esto”, son algunas palabras proclamadas por el presidente de los Estados Unidos.

Además, Biden ha intentado hablar con él, pero no lo ha logrado porque estaba con los médicos. “Aparentemente, está bien. Tengo previsto hablar con él en breve, espero, cuando vuelva al teléfono”, expresó durante su comparecencia.

En dicha intervención que solo duró unos minutos, Biden solo ha contestado a una pregunta cuando se iba, acerca si creía que se trataba de un intento de asesinato, como lo investigan las autoridades. “No sé lo suficiente. Tengo mi opinión, pero no tengo ningún hecho. Así que quiero asegurarme de que tenemos todos los hechos antes de hacer algún comentario”, contestó ante tal cuestión.

