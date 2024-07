Video | Joe Biden da positivo a COVID y se le ve sin cubrebocas

El día de ayer se dio la noticia de que el presidente Joe Biden dio positivo en la prueba de COVID-19 el miércoles, según informó la Casa Blanca, lo que lo obligó a cancelar un acto en Las Vegas y probablemente interrumpirá sus actividades de campaña durante los días siguientes a la conclusión de la convención republicana.

Karine Jean-Pierre, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, dijo en un comunicado que “hoy temprano, después de su primer evento en Las Vegas, el presidente Biden dio positivo por COVID-19”. Añadió que “está vacunado y reforzado y está experimentando síntomas leves”.

También dijo que Biden viajaría de Las Vegas a Delaware, donde se autoaislará. “La Casa Blanca proporcionará actualizaciones periódicas sobre el estado del presidente mientras cumple con todas las obligaciones de su cargo y está en aislamiento”, agregó.

Posteriormente, el aun presidente fue visto bajando del Air Force One, sin mascarilla, a lo cual muchos aseguran que ya no es necesario, pero otros defienden la importancia para los que están a su alrededor.

A fragile-looking Biden was spotted slowly walking down the steps of Air Force One following his Covid diagnosis. pic.twitter.com/GcydFDAaBn