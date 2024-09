Video | Jason Momoa y Jack Black se unen en “Una película de Minecraft”

Una película de Minecraft (A Minecraft Movie), un esperado largometraje sobre uno de los videojuegos más jugados de la historia, lanzó su primer trailer. Dirigida por Jared Hess ( Nacho Libre), el film contará con las actuaciones de Jack Black y Jason Momoa y tiene programado su lanzamiento para el próximo 4 de abril de 2025.

En el primer tráiler, se ve a Black en el papel de Steve, quien se presenta a sus compañeros con la frase: “Yo… soy Steve”. La película, respaldada por WarnerBros. y Legendary, es una adaptación del juego Minecraft, que ha logrado amasar una base de 140 millones de jugadores mensuales desde su debut en 2011.

Be There and Be Square. #MinecraftMovie – only in theaters 2025. pic.twitter.com/K4SRk31oW5