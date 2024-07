Video | Israel bombardea ciudad de Yemen en represalia por los ataques de hutíes

Israel bombardea este sábado 20 de julio el puerto de Hodeida en Yemen, un día después de un mortal ataque con dron en Tel Aviv realizado por insurgentes hutíes.

“Las aeronaves golpearon objetivos militares del régimen terrorista hutí en la región”, indicó el ejército israelí en un comunicado. Lo anterior, “en respuesta a los cientos de ataques llevados a cabo contra el Estado de Israel, por estos rebeldes en los últimos meses”, agregó.

Los ataques causaron muertos y heridos, declaró el Ministerio de Salud dirigido por los hutíes, sin especificar un balance.

Mohamed al Bukhaiti, miembro del politburó de los hutíes, que controlan gran parte de Yemen, incluido Hodeida, aseguró que “Israel pagará por atacar instalaciones civiles” y advirtió que responderán “a la escalada con escalada”.

Estos bombardeos se producen un día después de que un ataque de los hutíes con dron burló la defensa aérea de Israel y dejó un civil muerto en un edificio residencial de Tel Aviv, lo que provocó las amenazas y represalias.

Recordemos que los hutíes son un movimiento apoyado por Irán y es también aliado del movimiento palestino Hamás, en conflicto con Israel en la Franja de Gaza.

Con información de AF y AP

BREAKING:



2 days ago, the Houthis in Yemen carried out their first ever deadly drone attack against Israel.



Now, Israel has answered with their first ever missile strikes against the Houthis.



The largest port of Yemen is now completely engulfed in flames. pic.twitter.com/qajK442Sk9