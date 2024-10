Video | Irán ataca con misiles balísticos a Israel

Irán lanzó un ataque de misiles contra varios puntos de Israel este martes 01 de octubre, informó el portavoz castrense en árabe, Avichay Andraee.

“Hace poco tiempo, se han lanzado misiles desde Irán hacia el Estado de Irán hacia el Estado de Israel. Se les pide que permanezcan alerta y sigan con precisión las instrucciones del Comando del Frente Interior”, expresó en un comunicado el Ejército israelí.

En consecuencia, las alarmas sonaron en todo Israel y se pudieron escuchar explosiones en Jerusalén y el valle del río Jordán después de que los israelís se amontonaran en refugios antiaéreos.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha pedido a los ciudadanos que obedezcan las directrices de seguridad ante un “inminente ataque” con misiles de Teherán del que han advertido altos cargos de EE. UU.

“Actualmente no hay reportes de heridos por el fuego hacia Israel, salvo dos heridos leves por metralla en la zona de Tel Aviv y algunos heridos leves en todo el país mientras se desplazaban a espacios seguros”, indicó en un comunicado el servicio de emergencias Magen David Adom.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní confirmó que lanzó decenas de misiles hacia Israel y advirtió que si tomaban represalias la respuesta sería “más aplastante y ruinosa”.

