Video | Influenciar se niega a pagar la cuenta diciendo que hizo publicidad del lugar

Borja Escalona, nuevamente, ha provocado una oleada de críticas en redes, debido a que el polémico youtuber pretendía irse de un restaurante sin pagar. No es la primera vez que lo hace y seguramente, no será la última.

Borja Escalona es popular en redes por acudir a establecimientos con la intención de “hacerle promoción gratis” a cambio de no pagar por probar los platos. Un cambio de intereses que no tiene nada de malo si ambas partes están de acuerdo. Pero su modus operandi siempre es el mismo: cuando le traen la cuenta, comunica a los empleados del local que no va a pagar porque ha hecho publicidad del sitio a través de su canal.

En esta nueva polémica, Borja le dice a la camarera que no iba a pagar la cuenta y le exige que llame al dueño del restaurante: “¿Está el encargado, alguien responsable o alguien de mi país?”. Cuando consigue hablar con la dueña, le señala que debían invitarle porque la promoción ya estaba hecha. “Me han traído aquí un papel que no tiene mucho sentido porque esta sección se llama cosas gratis”, le señala.

Aunque la dueña le intenta explicar que tiene que pagar lo que ha comido como el resto de clientes, Borja amenaza con cobrarle 7.000 euros si no acepta el trato. “Yo es que soy una estrella, os cobro 7.000”. Insiste en que se trata de una publicidad y, sin pestañear, tira el plato de comida al suelo frente a la mujer. Y continúa con una actitud chulesca: “Perdón, es que ese plato era mío, lo estoy pagando”.

“La falta de educación que tiene usted, sus espectadores ya lo verán”, le señala la mujer. Y cuando la camarera le trae un sorbete de limón de poste, lo derrama encima de la mesa. “Sigue usted demostrando la clase de educación que tiene; No se preocupe que yo tengo otra clase de clientela que son más respetuosos”, le espeta la dueña. Al final se sale con la suya y deciden invitarlo para que por fin abandonase el restaurante.