Tarímbaro/Morelia, Mich.- Domingo 15 de marzo.- Una gran columna de humo negro se apreció desde varios puntos de la zona norte de la ciudad de Morelia; se trató de la quema de basura y llantas en un predio baldío aledaño al fraccionamiento Erandeni III, ubicado en el municipio de Tarímbaro, informaron fuentes allegadas al tema.

🔥 #Videos | Una gran columna de humo negro se apreció desde varios puntos de la zona norte de la ciudad de Morelia; se trató de la quema de basura y llantas en un predio baldío aledaño al fraccionamiento Erandeni III, ubicado en el municipio de Tarímbaro 🚨 pic.twitter.com/XfFP2dCKO2 — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) March 15, 2026

El hecho ocurrió alrededor de las 11:00 horas de este domingo y fue reportado por varias personas al número de emergencias, quienes temían que se tratara de un incendio en un domicilio, alguna bodega o yonke.

Al lugar acudieron elementos de Bomberos y de Protección Civil de Tarímbaro, quienes combatieron la lumbre, la controlaron y finalmente la sofocaron.

Se recomienda a la población no quemar desechos ni neumáticos, ya que esto perjudica la calidad del aire. Asimismo, se pide evitar tirar colillas de cigarro en predios cubiertos de maleza y no arrojar basura.

Agencia RED 113