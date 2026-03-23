Lo que pasó HOY en el balneario Las Delicias de Trujillo durante la Feria de San José! 🏟️ En plena corrida de toros, DOS TOROS perdieron el control, se salieron del ruedo y terminaron en desgracia total 😢⚡ El pánico se apoderó del lugar y el evento terminó en caos.

😱💥 ¡TRAGEDIA EN CORRIDA DE TOROS! Dos toros se salen de control en Las Delicias, Trujillo 🔥🐂 #Urgente pic.twitter.com/mmBNgoca95 — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) March 23, 2026

Videos del momento ya circulan… ¡Peligro real en la plaza! 🚨

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