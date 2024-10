Video | Huracán Milton deja al menos 4 muertos en su paso por Florida

El paso del huracán Milton por Florida dejó al menos 4 muertos, alrededor de 3 millones de hogares sin electricidad y grandes inundaciones, aunque se ha debilitado a categoría 1 en su salida de la región.

El condado de St. Lucie, en el este de Florida, informó este jueves 10 de octubre que “cuatro víctimas mortales” dejaron dos tornados provocados por el huracán Milton.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, mencionó en una conferencia de prensa que la cifra podría aumentar y que trabajaban en un recuento total de muertes en todo el estado.

Recordemos que el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos informó que el miércoles alrededor de las 08:30 horas Milton tocó tierra cerca de Siesta Key en el condado de Sarasota, en la costa oeste de Florida como huracán Categoría 3.

Milton volvió a reducir su fuerza durante la madrugada de este jueves hasta Categoría 1, aunque seguía registrando vientos potentes de hasta 140 km/h por la mañana.

Ahora se prevé que Milton avance hacia el Océano Atlántico, con el centro turístico de Orlando, tras cruzar Florida de oeste a este la noche del miércoles.

De acuerdo con el pronóstico del NHC, Milton se dirige hacia las Bermudas, pero ya como una tormenta postropical.

CAKED IN FEET OF SAND in Venice Beach, Florida from Hurricane Milton pic.twitter.com/xOpYefIQ0m