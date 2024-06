Video | Hoy se cumplen 38 años de “La Mano de Dios” y “El Gol del Siglo” de Maradona en México 86

Este 22 de junio de 2024 se cumplen 38 años de dos goles históricos y uno de ellos polémico en la historia del futbol, ambos autoría del mítico Diego Armando Maradona en el encuentro de Argentina vs Inglaterra en los Cuartos de Final del Mundial de México 1986.

Dicho partido quedó marcado en la historia, puesto que era uno de los partidos más politizados debido a lo acontecido fuera de la cancha, ya que 4 años antes del Mundial del 86 se había suscitado la Guerra de Las Malvinas entre Inglaterra y Argentina.

Así llegaban ambas selecciones al duelo, aunque en el primer tiempo hubo pocas acciones de peligro. Sin embargo, para la parte complementaria se darían los momentos que pasarían a la historia y definieron el encuentro.

Al minuto 51 el Vasco Olarticoecha dio un pase a Maradona quien se quitó a los ingleses Hoddle y Reid para después servir a Valdano. Este último no logró controlar el pase y Hodge intentó servir hacia atrás al portero Peter Shilton, sin darse cuenta que Diego corría hacia el área.

Tras saltar para ganarle a Shilton, Maradona tocó el balón con la mano izquierda, que iba muy cerca de su cabeza, por lo que el balón se metió a la portería.

Maradona celebró el gol corriendo hacia la banda, mientras Shilton y Fenwick reclamaban al árbitro tunecino Ali Bin Nasser. Al finalizar el partido, Maradona no negó que el gol fue con la mano, pero declaró algo que pasaría a la historia del futbol: “Lo hice con la cabeza de Maradona pero con la mano de Dios”.

Por otra parte, después de tener una sensación agridulce de dicho gol, Maradona regalaría lo que fue llamado como “El Gol del Siglo”.

Apenas cuatro minutos después de “La Mano de Dios”, al minuto 55, Cuciffo recuperó el balón atrás de medio campo y dio un pase al Negro Enrique quien se la dio a Maradona.

Con un giro, Diego se quitó la marca tanto de Beardsley y Reid para enfilarse rumbo a la portería y quitarse de paso a Butcher. Antes de entrar al área, Maradona se quitó del camino a Fenwick y ante la salida del portero Shilton se lo quitó para después poder disparar a la portería ante la barrida de Butcher y así se daba el llamado Gol del Siglo, elegido como el mejor gol de los Mundiales en una encuesta de la FIFA.

