Video | Hoy es el Día de Canadá ¿Qué es y cómo se celebra?

El Día de Canadá es la celebración nacional de Canadá porque fue el 01 de julio de 1867 cuando se estableció la Confederación de Canadá cuando Nova Scotia, New Brunswik y la Provicicia de Canadá, tres colonias británicas, se unieron para formar una entidad política única.

Dicho día fue establecido formalmente en 1867 y fue llamado originalmente el Día de Dominio, el nombre fue cambiado al Día de Canadá en octubre de 1982.

Este 01 de julio de 2024 se cumple el 157 aniversario de la Confederación Canadiense, este día es un feriado nacional y se celebra en todo el país con desfiles, conciertos, fuegos artificiales y eventos comunitarios.

En la ciudad de Ottawa, capital de Canadá, se lleva a cabo una ceremonia en la Colina del Parlamento que incluye el izamiento de banderas y la pronunciación de discursos. Las festividades incluyen eventos culturales y actividades como juegos, comidas y competencias deportivas.

Las comunidades canadienses se preparan para conmemorar el Día de Canadá cada año, es un día de unión, celebración de patrimonio compartido y reflexión sobre la historia que condujo al Canadá que conocemos hoy.

From my family to yours, happy Canada Day! pic.twitter.com/cR4O7QdQQW