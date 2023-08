Video | Hombre ahorca a su perro de un árbol en plena vía pública;Nadie hace nada por ayudarlo.￼

Un video que se difunde por las redes sociales a generado indignación entre los internautas y en la comunidad de Tarímbaro, Michoacán, en donde se ve como un sujeto ahorcó a su perro en plena vía pública de un árbol de una jardinera y nadie hace nada para ayudar al perro.

En el video se ve cómo el sujeto agarra la correa del perro, la sube al árbol y lo empieza a jalar, quedando el animal colgado y sigue asi por bastantes minutos a pesar de las personas que circulaban por ahí.

#VideoViral #ImagenesFuertes | Captan a sujeto colgando del cuello a su perro, de un árbol de una jardinera en plena vía pública .⚠️👇🏻 pic.twitter.com/NDgtXkgmXP — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) August 5, 2023

Los ciudadanos de Tarímbaro aseguraron que no es la primera vez que el hombre maltrata a un animalito, por lo que piden ayuda para que sea detenido y se ponga a salvo al perro, ya que tras varias denuncias por maltrato animal en el municipio nadie hace nada.

Aunque también los comentarios señalaron su molestia hacia los transeúntes así como por quienes grabaron el video y que no hicieron nada, bastantes comentaron surgieron no solo del hombre que maltrata a su perro si no de la calidad de la gente como seres humanos.

El sujeto ha sido identificado como Daniel “P”, de 47 años de edad, le dicen Gallo, y tiene una vulcanizadora en este municipio.