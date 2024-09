Video | Hija de Franco Escamilla es hospitalizada

Franco Escamilla reveló que su hija, Azul, quien recientemente celebró su fiesta de XV años, fue hospitalizada, a través de redes sociales el comediante lo dio a conocer.

A través de la red social X, el comediante mexicano compartió una publicación en donde dio a conocer que Azul fue hospitalizad, aunque no mencionó el motivo, pero agradeció el apoyo de sus seguidores.

Asimismo, en la publicación se pronunció brevemente ante quienes opinaron negativamente acerca de su hija y criticaron su humor negro.

FAMILIA:

Gracias a DIOS Azulita ya está en casa recuperándose

Sorry si los tuve abandonados, pero entenderán que no traía corazón para andar peleando

Gracias a los que tiraron buena vibra y a los que no, pues no.

Se queda el cm en labores de “limpieza” y a los que quieren…