Video | Habitantes de Florida se abren paso por calles inundadas y recogen escombros tras paso de Milton

Habitantes de Florida se abrían paso por calles inundadas, recogían escombros y evaluaron daños a sus viviendas el día de ayer viernes 11 de octubre luego de que el huracán Milton azotara a las comunidades costeras.

Los rescatistas seguían salvando gente de las crecidas de los ríos y muchos expresaron estar aliviados de que Milton no fuera peor; sin embargo, Milton dejó por lo menos 10 personas muertas.

🇺🇸 | HURACÁN MILTON: El vídeo del dron captura la devastación del huracán Milton en Grove City y Manasota Key, Florida. pic.twitter.com/AKM8MtoO6f — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 10, 2024

El huracán no golpeó directamente a la población de Tampa y la letal marejada ciclónica que los científicos temían no llegó a materializarse. No obstante, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, advirtió a la gente que no baja la guardia y señaló que aún hay amenazas a la seguridad, como el cableado eléctrico caído y agua estancada.

La noche del viernes el número de personas que seguían sin suministro eléctrico en Florida había disminuido a 1,9 millones, según poweroutage.us. y a los habitantes de St. Petersburg se les pidió que hirvieran el agua antes de utilizarla para consumo.

(Con información de AP)