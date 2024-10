Video | Gustavo Macalpin se pronuncia tras ser despedido de su programa en vivo

El periodista Gustavo Macalpin, presentador de noticias en la televisión de Mexicali, Baja California, quien fue despedido en vivo y durante los últimos minutos de su programa del lunes 07 de octubre por lo que se pronunció ante ello.

Durante la transmisión de Ciudadano 2.0, programa que conducía Macalpin, se invitó a Luis Arnoldo Cabada Alvídez, director del Canal 66 de Mexicali, quien le agradeció por sus seis años de trabajo y en vivo le dio a conocer que era su último día en la empresa.

La reacción de Gustavo en el momento fue de sorpresa e incluso le cuestionó si era verdad, después lo abrazó y agradecerle, mencionando que “era una manera bastante extraña de que se informara” y finalmente, agradeció al auditorio por su atención durante seis años y medio.

Ante ello, el periodista se pronunció en sus redes sociales para esclarecer qué pasó y expresó que continuaba en shock derivado de lo ocurrido.

Dijo que él ya tenía tiempo que no hablaba con Luis Arnoldo Cabada y que no le sorprendió el despido, el problema fue la forma en que se realizó y cuestionó “¿por qué hacer una grosería, una bajeza de semejante tamaña?”

Aseguró que no tiene la respuesta de por qué lo despidieron, pero recordó que hace crítica a la política y “uno tendría que ser muy ingenuo para suponer que el hecho de que critique y haga sátira no tuvo nada que ver. No tenemos 4 años, hoy ustedes pueden sacar sus conclusiones”.

Incluso mencionó que algunas versiones aseguran que su despido fue presuntamente por burlarse del esposo de la gobernadora de Baja California, Marina Pilar, pero contrastó “no creo que haya sido por algo de ayer…No creo que haya sido algo tan impulsivo, estoy en el terreno de la especulación…Yo pensaría que es algo que ya tenía tiempo”.