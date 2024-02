Video | “¡Gracias!” el último libro de López Obrador dedicado a los jóvenes

“La política es hacer historia” así anuncia el aun Presidente de la Republica su nuevo libro “¡Gracias!” el cual es dedicado a los jovenes.

Por la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador leyó la introducción de su texto de más de 500 palabras, en el cual anuncia su retiro anticipado de la política.

“Ofrezco disculpas por lo extenso de este libro, aunque pueden leerlo poco a poco o elegir el capítulo que más les interese o les llame la atención. En fin con este texto, dirigido a los jóvenes porque a los jóvenes se lo estoy dedicando, con este texto dirigido a los jóvenes me retiro por anticipado. Al término de mi mandato me iré de la actividad política con la satisfacción de haber cumplido y con el criterio de que no debemos tener demasiado apego ni el dinero ni al poder”, leyó el presidente durante la conferencia matutina.

El próximo 15 de febrero saldrá a la venta el libro “¡Gracias!”, en el cual el presidente López Obrador hace un recorrido por su trayectoria política.