Video | Gerardo Fernández Noroña denuncia agresión física e intento de robo en el AICM

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, denunció este viernes 20 de septiembre una agresión física y verbal e intento de robo de su teléfono celular en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

A través de un video publicado en sus redes sociales, el senador de Morena denunció dicha agresión de un hombre en una de las salas de espera de la terminal 2 del AICM.

“Este tipejo me agredió físicamente e intentó robarme el celular. Me lo arrebató y no me lo regresaba. Además de que estuvo agrediéndome física y verbalmente”, escribió Fernández Noroña en la leyenda que acompañaba su publicación.

Asimismo, pidió a la empresa American Express (Amex) proporcionarle los datos de la persona que lo agredió para presentar una denuncia.

La razón por la que el senador involucró a dicha institución financiera originaria de Estados Unidos es porque todos los cuentahabientes con tarjeta de crédito oro en adelante, cuentan con la opción de hacer uso de áreas exclusivas mientras se encuentren en algún aeropuerto del mundo.