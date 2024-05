Video | Fuerte reclamo de una mujer indígena cansada del #PRIAN, “ya no queremos ese gobierno corrupto”, señaló

#Elecciones2024 | Dentro de la contienda por la presidencia municipal de Pátzcuaro, una mujer oriunda de los pueblos originarios, lanzó una advertencia a los abanderados del PRI y del PAN, de que no van a votar por su propuesta, porque, “ya no les creemos, no vamos a regresar al pasado, ya no queremos ese gobierno corrupto, ya no queremos ese gobierno vendepatrias”, señaló.

Aquí el mensaje textual de la mujer, al hacer una fuerte crítica a los abanderados del “PRIAN”:

Les habla una mujer de una comunidad indígena, una mujer artesana, una mujer trabajadora que todos los días me levanto a partirme el lomo para llevarle el pan a mis hijos.

Quiero decirles a todos esos candidatos del PRIAN, que ya no les creemos, que ya no pierdan su tiempo, que ya no vamos a regresar al pasado.

He escuchado en redes sociales mucha guerra sucia, y yo creo que no es justo, yo creo que no se vale, la realidad está aquí en las comunidades, en todas las rancherías, en todos los lugares donde ustedes ni siquiera conocen, no los conocemos, no nos han visitado, no se han tomado la molestia siquiera de conocernos.

Y, además, aunque vinieran, ya no les creemos, no vamos a regresar al pasado, ya no queremos ese gobierno corrupto, ya no queremos ese gobierno “vendepatrias”.

Sin decir nombres, la mujer de origen indígena señala, “quiero ser contundente en que no me representan, que no por el hecho de ser mujer, quiere decir que vamos a votar por ti, no PRIAN, ya no vamos a regresar a ese gobierno corrupto”, sentenció.