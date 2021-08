Video: Filtran en redes tráiler de Spider-Man: No Way Home”

Ciudad de México.- El tráiler de Spider-Man: No Way Home fue filtrado en la red y, con su inesperada llegada, los fans han podido descubrir varios detalles del filme que, en su mayoría, son poco alentadores para el personaje, al que da vida Tom Holland.

La llegada de viejos aliados y enemigos, las consecuencias del anterior filme y descorazonadoras ausencias son algunos de los elementos más llamativos que se han dejado ver en el primer adelanto del filme protagonizado por Tom Holland.

Dentro de los pequeños cameos también se reveló la aparición de Green Goblin (Willem Dafoe), de quien solo se escuchó su risa y la aparición de una de sus famosas granadas.Aunque no se ha confirmado la aparición de Garfield y Maguire, los fanáticos esperan la unión de los tres famosos que han interpretado a Spider-Man.

Por otro lado, Kevin Feige reveló que está película, dirigida por Jon Watts, dará paso a Doctor Strange in the Multiverse of Madness , que saldrá en marzo de 2022. El film llegará el 17 de diciembre.

