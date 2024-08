Video | Filtración masiva: Capítulos del remake de Ranma y otros estrenos de Netflix se hacen públicos

Se han filtrado capítulos completos del remake de Ranma 1/2, esto meses antes de su estreno anunciado para octubre. Además, próximos estrenos de Netflix sufrieron el mismo destino, como “Terminator Zero”, “Dandadan” y la película “Mononoke the Movie: Phantom in the Rain”.

La filtración se ha producido a través de Netflix, lo cual fue confirmado por las marcas en los archivos de video, donde en algunas secciones pudo leerse “Property of Netflix”.

Aunque los videos que se filtraron son de baja calidad y todos tienen el idioma de origen, muchos Fansub ya trabajan para poder liberar estos videos subtitulados, afectando de este modo a la empresa de streming.

Netflix se enfrenta a un gran desafío con esta filtración masiva, que no solo compromete la exclusividad de sus contenidos, sino que también podría afectar su reputación y sus suscripciones. Las filtraciones pueden disminuir el interés de la audiencia en ver la serie cuando finalmente se estrene, lo que podría traducirse en pérdidas económicas y una menor inversión en futuros proyectos.