Video | Festival Tecate Pa´l Norte 2025: line up, fechas y boletos

Tecate Pa´l Norte 2025, uno de los festivales más importantes de México, reveló este martes 29 de octubre su tan esperado cartel, evento prgramado para el 04, 05 y 06 de abril en el Parque Fundidora en Monterrey.

El festival contará con un gran line up que lideraran artistas internacionales como Kings of Leon, Green Day, Justin Timberlake, Olivia Rodrigo, Charli XCX, The Chainsmokers, entre otros.

El 04 de abril lo lideran artistas como Green Day, Massive Attack, Seventeen y The Chainsmokers, quienes serán los encargados de inaugurar el festival.

Para el último día 06 de abril Olivia Rodrigo, Kings of Leon y Charlie XCX serán los encargados de cerrar el evento, atrayendo a fanáticos del pop como del rock alternativo.

La venta de boletos inició con el abono tempranero, una modalidad que permite adquirir entradas para los tres días a precios reducidos antes del anuncia del cartel, paquete que se agotó rápidamente debido a la gran demanda del evento.

Las próximas etapas de venta de boletos serán gestionadas por Ticketmaster, las cuales permitirán comprar los abonos en modalidad general y VIP.