Video | Fernando Gago niega contacto con Boca Juniors y asegura continuar en Chivas

Fernando Gago, director técnico del Guadalajara, negó nexos con Boca Juniors este sábado 05 de octubre y previó al Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas aseguró que seguirá en el banquillo rojiblanco.

En entrevista con Telemundo, Gago negó rotundamente que su futuro cercano sea con el Boca Juniors de Argentina y afirmó que los rumores no eran ciertos.

El entrenador argentino declaró que “no me contactó nadie, no sé de dónde salió esa información. Yo no tuve contacto con nadie de ningún club y lo digo acá porque se rumoró muy fuerte y no ha pasado. Ni conmigo ni nadie de mi entorno se comunicaron”.

EXCLUSIVA 🚨 ¡FERNANDO GAGO SE QUEDA EN GUADALAJARA! 🚨



A pesar de los rumores, el entrenador argentino AFIRMA que se queda en @Chivas 😮



Esto fue lo que le dijo a @Miguel_Gurwitz🎙️#ChivasEnTelemundo pic.twitter.com/YyigRQ6lcP — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) October 6, 2024

Sin embargo, mencionó que su destino en las Chivas está en manos de los resultados obtenidos en el actual Apertura 2024 y no afirmó que vaya a ser DT del equipo hasta el final del torneo, ya que los resultados serán los que dictaminen su permanencia.

Cabe destacar que Gago fue abucheado por la afición rojiblanca en su llegada al Estadio Akron ante el Clásico Tapatío entre Chivas vs Atlas y le recriminaron su presunta salida de la institución.