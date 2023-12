Video | Fans de Luis Miguel se pelean en vía publica en Veracruz.

Un video se hizo viral en redes sociales por una frase que se volvió un gran meme, este video se grabo el pasado 12 de diciembre del presente año afuera del Estadio Beta Ávila, en Boca del Río, Veracruz, lugar donde se llevo acabo el concierto del “Sol de México”.

En el video podemos observar a un par de hombres que se peleaban, por decir que se peleaban, ya que los hombres en cuestión solo intercambiaban uno que otro manotazo. Los testigos intentaban separar a los llamados “Mirreyes” se escucha como una mujer desesperada por ver tal acto grita “eso no le gusta a Luis Miguel… eso es de nacos”.

En el momento no logro su propósito pero los hombres si fueron separados, aun no se sabe el porque de la riña lo único que sabemos es que no hay que pelear por que “eso no le gusta a Luis Miguel”.