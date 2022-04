VIDEO | Eugenio Derbez le responde a AMLO: Yo no inauguré XCaret

Tras ser mencionado en la mañanera y exhibido en fotografías por supuestamente inaugurar un hotel de Xcaret, Eugenio Derbez aclaró que él fue el único famoso que dijo que no asistiría a la reunión “por cuestiones de trabajo”.

“Y otra cosa más. Quería aclarar; se dijo hoy en la mañanera que yo inauguré Xcaret ¡No, yo no inauguré Xcaret, no hay que mentir. Esa foto de Xcaret fue de hace cuatro años que estuve conduciendo los Premios Platino.

“Xcaret se inauguró en 1990, en 1990 yo era un bebé, no tenía yo la cara que tengo en la foto que exhibieron en la mañanera. No hay que mentir porque si mienten, tampoco les van a creer que no van a tirar ningún árbol y no van a destruir ningún cenote, eso es mentira. Yo no inauguré Xcaret, yo fui a conducir los Premios Platino” aclaró el actor de “La familia P. Luche”.

En su video, desde una playa donde se encuentra filmando una película, Eugenio Derbez lamentó la reunión y expresó que si el presidente López Obrador quería una foto con él, hubiera asistido encantado.

“Si el señor presidente lo que quería era una foto conmigo, yo feliz de la vida hubiera ido a Palacio Nacional. Voy personalmente, me saco la foto, le hago la voz del Lonje Moco; ‘¡Fue horrible, fue horrible!’. Le hago la de Eloy Gameno, ‘¡Oigame no, oigame, nos canceló faltando 24 horas, los ambientalistas ya habían pagado su boleto de avión para ir a la Ciudad de México, oigame no, oigame no!’.

“Le hago un chiste de Armando Hoyos; ‘¿si López es Obrador es porque comió mucha fibra, me pregunto yo?’ Lo que quiera, o sea, yo feliz de la vida. Si lo que querían era convivir, yo voy feliz a convivir, me encanta el convivio, pero si estuvo feo que nos cancelaran, porque estoy trabajando, son razones de trabajo, no por otra cosa”, expresó Eugenio Derbez.