Video | Eugenio Derbez lanza irónico mensaje contra “La Casa de los Famosos”

El actor y comediante mexicano Eugenio Derbez de manera irónica criticó la situación del país en la que muchas personas están más al pendiente del reality show “La Casa de los Famosos” en lugar de temas de importancia como la Reforma Judicial.

A través de su cuenta de Instagram Eugenio empezó a hablar en un video en tono serio y mencionando que no le gustaba hablar de temas sensibles, pero que vio necesario en esta ocasión.

Derbez expresó con ironía que lamenta distraerse en su tiempo libre con “tonterías” como la Reforma Judicial o la situación de la economía en México y que no ha tenido tiempo de estar al pendiente de lo que pasa en “La Casa de los Famosos México 2”.

“No he visto ni un capítulo (de “La Casa de los Famosos”), no sé ni quien está, perdón, lo acepto, lo reconozco, es culpa mía porque he estado distraído que si la Reforma Judicial, en mis ratos libres me distraigo con tonterías, que si ya se devaluó el peso, que si la economía se está cayendo, que si la relación México con Canadá está en peligro, pende…que me tienen distraído”, expresó Eugenio.

Asimismo, pidió al público de manera irónica estar bien informados para tomar una decisión correcta sobre a quién sacar de “La Casa de los Famosos”, en su segunda temporada.