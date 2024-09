Video | Estados Unidos emite alerta de viaje para Sinaloa tras los recientes hechos de violencia

El Departamento de Estado de Estados Unidos sugirió a sus ciudadanos no viajar a Sinaloa, debido a los recientes actos de violencia registrados en distintos puntos del estado.

A través de un comunicado, dicha dependencia detalló que el Consulado de Estados Unidos en Hermosillo recibió reportes de robos de autos, disparos, operativos de fuerzas de seguridad, retenes, vehículos quemados y vías cerradas en las cercanías de Culiacán, Sinaloa.

Asimismo, recordó que las escuelas están cerradas en Culiacán, Cosalá, Elota y San Ignacio hasta este viernes 13 de septiembre y los eventos públicos, como el Grito por el Día de la Independencia, en Culiacán, han sido cancelados.

Las autoridades consulares de Estados Unidos recordaron a los ciudadanos estadounidenses que Sinaloa está clasificado como estado de alerta de viaje Nivel 4, lo que significa no viajar a la región.

Emitieron una serie de recomendaciones a sus ciudadanos ante la reciente ola de violencia en Sinaloa e informaron que los ciudadanos que necesiten servicios de emergencia se comuniquen con la embajada o consulado estadounidense más cercano.

Culiacan, Sinaloa, Mexico: We have received reports of car thefts, gunfire, security forces operations, roadblocks, burning vehicles and closed roadways. Schools are closed across Culiacan, Cosala, Elota, and San Ignacio through Sept. 13 and public Independence Day events in… pic.twitter.com/MnhVX4RtEz