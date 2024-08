Video | ¡Escándalo en la Policía Bancaria! Oficial de CDMX presume corrupción y desinterés en denuncias

Durante las últimas horas se ha viralizado un video donde una oficial de la Policía Bancaria e Industrial de la Ciudad de México de manera descarada menciona que las denuncias le hacen a ella lo que el viento a Juárez.

En el video se logra ver a la oficial identificada como Mariana Arias Barajas, quien cuenta con 18 años de servicio en la corporación, según lo informado por el medio Quinto Poder. Arias en este clip se encuentra hablando con la persona que le menciona la denuncia, a lo que la mujer contesta: “Ahorita que venga mi compañero… Te va a llevar al baño un ratito, así que no me hagas emp&tar. Tu pinch& denuncia me hace lo que el viento a Juárez: ni madres”.

Arias además presume de la corrupción que se vive dentro de los organismos: “¿Sabes cuántas denuncias tengo? No tienes idea. ¿Y qué pasa? Nada”, además de que le deja ver que las autoridades con quienes la acusaron no harán nada, pues “ellos están con nosotros”.

Por su parte, la Unidad de Contacto del Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) se dijo dispuesta a atender el caso, aunque solicitó que la parte afectada se presentara para denunciar a la oficial Mariana Arias Barajas.