El video que se volvió viral en la plataforma TikTok muestra a una cajera que ha sido víctima de una artimaña al recibir un billete falso de 520 pesos. El incidente ocurrió en una tienda de autoservicio de renombre, ubicada aparentemente en Monterrey, Nuevo León. La empleada, identificada como Lupana Cano en su cuenta personal (@lupanacano), compartió esta anécdota que ya ha acumulado más de 8.1 millones de visualizaciones.

A través de un video, Lupana Cano relata cómo al momento de realizar el corte de caja, descubrió que había aceptado un billete falso que poseía una peculiar característica: la mitad de un lado simulaba ser un billete de 20 pesos, mientras que la otra mitad presentaba el diseño de uno de 500.

Con un evidente sentimiento de desconcierto, la cajera comparte en su grabación: “Mientras hacía el corte de caja, todos aquí estaban riéndose de mí, me veían como si fuera tonta. Alguien me entregó este billete, no puedo creerlo. ¿Qué clase de artimaña es esta? Son 520 pesos, pero ¿es un billete de 20 o de 500?”.

Vale la pena recordar que el anterior diseño del billete de 20 pesos era de tonalidad azul y mostraba el rostro de Benito Juárez, siendo muy parecido al nuevo diseño de los billetes de 500 pesos, lo cual puede llevar a confusiones al momento de realizar transacciones.

Por fortuna, en la caja solo se encontraban faltantes por 20 pesos, cantidad que tuvo que cubrir de su propio bolsillo. Para preservar esta amarga vivencia, la cajera ha decidido conservar el billete falso de 520 pesos como un recuerdo.