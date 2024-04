Video | Empleados de Google protestan por el apoyo de la empresa a Israel

28 empleados de Google tomaron las sedes de la empresa en Nueva York y San Francisco para protestar y pedir el fin del proyecto Nimbus, un millonario contrato de 1.124 millones de euros para proporcionar servicios en la nube y de Inteligencia Artificial al Gobierno israelí.

Los empleados realizaron una manifestación pacifica, una “sentada”, la cual apenas duro poco más de 10 horas, pues pasado ese tiempo los administrativos de la empresa llamaron a la policía y los arrestaron. Además claro, de despedirlos.

«Impedir físicamente el trabajo de otros empleados e impedirles el acceso a nuestras instalaciones es una clara violación de nuestras políticas y un comportamiento completamente inaceptable» indicó Google en un comunicado al tiempo que un portavoz de la empresa agregó en CNBC que «después de rechazar múltiples solicitudes para abandonar las instalaciones, las fuerzas del orden se comprometieron a retirarlos para garantizar la seguridad de la oficina».

El comunicado agrega: «Somos un lugar de negocios y se espera que cada empleado de Google lea nuestras políticas y las aplique en su forma de comportarse y comunicarse en nuestro lugar de trabajo. La inmensa mayoría de nuestros empleados hacen lo correcto. Si es uno de los pocos que se siente tentado a pensar que vamos a pasar por alto conductas que violan nuestras políticas, piénselo bien».

La mayoría de los ahora extrabajadores formaban parte de un movimiento denominado ‘No Tech for Apartheid‘, en castellano No a la Tecnología para la Segregación Racial que reúne a empleados de Google y Amazon.