Video | Embajador de Israel tritura carta de la ONU en la Asamblea General

El embajador de Israel ante la ONU, Gilad Erdan, expresó su desacuerdo triturando la portada de la carta enviada por dicha organización ante la Asamblea General por la propuesta de ampliar los derechos de Palestina y su posible reconocimiento como Estado miembro.

Además, Gilad Erdan expresó que lo anterior sería un gesto que beneficiaría a Hamás, a quienes comparó con Hitler.

Dicho suceso tuvo lugar durante la intervención del representante israelí en la sesión en la que 143 Estados, de los 192 miembros de la ONU, volvieron a pedir reconsiderar la integración de Palestina como Estado pleno de derecho.

La agencia EFE detalló que para complementar lo expresado sacó una pequeña trituradora de papel en la que introdujo la carta fundacional de las Naciones Unidas.

Watch: Israeli ambassador to the UN @giladerdan1 used a paper shredder to shred the UN charter on the podium of the UN general assembly ahead of a vote that will give new privileges to the Palestinians at the UN pic.twitter.com/mWQ85c8uwK