Video | Elecciones Estados Unidos 2024: Donald Trump emite su voto en Florida

El expresidente y candidato republicano Donald Trump emitió su voto este martes 05 de noviembre en Palm Beach, acompañado de su esposa, Melania Trump, en el marco de la jornada electoral presidencial de Estados Unidos.

Trump luego de su voto expresó su confianza en el proceso electoral y en la transparencia del conteo de votos, además aseguró que reconocerá una derrota en condiciones de “elección justa”.

“Si pierdo la elección y es una elección justa, seré el primero en reconocerlo. Hasta ahora, ha sido justa. Muchos abogados han participado, miles. Tenemos las medidas más sofisticadas: papeles con sellos de agua que no se puede alterar”, declaró el expresidente estadounidense.

Además, Trump recalcó los costos involucrados en la campaña, asegurando que se ha invertido en recursos tecnológicos y seguridad en el conteo para preservar la exactitud de los resultados.

Cabe destacar que el republicano aseguró que no ha preparado un discurso en caso de derrota, ya que “no tengo que pensar en perder”, aunque destacó haber estado realizando discursos hasta la madrugada y expresó que en caso de ganar sabe qué decir.

BREAKING 🚨 Donald and Melania Trump casted their ballot just now in Palm Beach Florida 🇺🇸



STAY IN LINE, TIME TO BRING HOME THE WIN pic.twitter.com/Sb7mc9ivjO