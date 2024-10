Video | El whitepaper de Bitcoin cumple 16 años

Se cumplen 16 años del whitepaper de Bitcoin, ya que un día como hoy 31 de octubre pero de 2008 Satoshi Nakamoto publicó el documento de su creación.

En dicho documento contenía descritos todos los principios básicos de la criptomoneda y se podría convertir en uno de los mayores trabajos científicos en la historia de los sistemas de pagos del mundo.

La simplicidad, precisión, claridad y concisión del whitepaper de Bitcoin, escrito por Satoshi Nakamoto, define la base de la primera forma de moneda digital, las cuales principalmente son peer-to-peer y descentralización.

Cabe destacar que la identidad real de Satoshi Nakamoto es desconocida y en el marco de este aniversario en un evento celebrado en Londres un hombre identificado como Stephen Mollah aseguró ser el verdadero Satoshi, aunque ya ha enfrentado acusaciones por sus afirmaciones infundadas sobre su presunta identidad.

This man is Stephen Mollah, and he claims to be Satoshi Nakamoto.



Yet he cannot provide cryptographic proof or sign any early block of the Bitcoin blockchain.



pic.twitter.com/3nTNzKs0s2